25 декабря в Костанайской области зарегистрированы 64 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,9%. Об этом сегодня сообщил областной информационный штаб.

Иллюстративное фото kfor.com

"Заболевшие: 32 жителя г. Костанай, 16 – г.Рудный, 8 – Аулиекольского района, 5 – г.Лисаковск, 1 – Костанайского района, 2 - Алтынсаринского района. 53 обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар", - говорится в сообщении.

Из числа инфицированных 55 с симптомами заболевания, 9 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 25 декабря зарегистрировано 7202 случая COVID-19.

Данные о выздоровевших областной штаб не предоставляет с 22 декабря. На вопросы журналистов по этому поводу в департаменте санитарно-эпидемиологического контроляии управлении здравоохранения не реагируют. Только пресс-секретарь акима Костанайской области Саят ЖУСУПОВ вчера ответил: «Разбираемся по данному вопросу». Поскольку и сегодня данные не предоставили, далаем вывод о том, что разбирательства продолжаются.

По данным республиканского сайта coronavirus2020.kz, в Костанайской области 7201 заболевший и 7113 выздоровевших. В конце ноября и начале декабря, если верить сообщениям областного штаба, в регионе было на 97 выздоровевших больше, чем по сообщениям республиканского сайта.