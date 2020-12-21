За 20 декабря в регионе зарегистрированы 65 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,9%. Данные об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции сообщили в областном информационном штабе.

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Среди заболевших 30 жителей Костаная, 14 – Рудного, 6 – Денисовского района, 5 - Карабалыкского района, 3 – Житикары, по 2 случая среди жителей Сарыкольского и Костанайского районов и по 1 случаю среди жителей Карасуского, Федоровского районов и Аркалыка.

- 56 обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 53 с симптомами заболевания, 12 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 20 декабря зарегистрированы 6 876 случаев COVID-19, из них 6 679 пациентов выздоровели.

По данным республиканского сайта coronovirus2020.kz, в регионе выявлены 6 875 заболевших, из них 6 582 выздоровели.