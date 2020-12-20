За прошедшие сутки, 19 декабря, в Костанайской области зарегистрированы 66 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,0%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

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"Заболевшие: 28 жителей г. Костанай, 14 – г. Рудный, 14 – г. Житикары, 9 – Мендыкаринского района и 1 Сарыкольского района. 45 обследованы по самообращению, 19 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью при пересечении государственной границы через автопереход «Желкуар», 1 с целью эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар", - говорится в сообщении.

Из числа инфицированных 41 с симптомами заболевания, 25 бессимптомные.

Всего по Костанайской области, по данным областного штаба, с 3 апреля по 19 декабря зарегистрированы 6 811 случаев COVID-19, выписаны с выздоровлением 6 538 человек.

В республиканской статистике на сайте coronavirus2020.kz указано, что в Костанайской области 6 810 заболевших и 6 441 выздоровевший.