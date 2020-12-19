Темп прироста заболеваемости за 18 декабря составил 1,0%. Данные об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в регионе предоставили в информационном областном штабе.

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COVID19 выявили у 24 жителей Костаная, 16 – Рудного, по 6 случаев среди жителей Костанайского и Федоровского районов, 5 – Аркалыка, 3 – Денисовского района, по 2 случая в Житикаре, Мендыкаринском и им. Б.Майлина районах и 1 случай в Камыстинском районе.

- 56 обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью при пересечении государственной границы через автопереход «Убаган», - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 57 с симптомами заболевания, 10 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 18 декабря зарегистрировано 6 745 случаев COVID-19, выписано с выздоровлением 6 516 человек.

В республиканской статистике на сайте coronavirus2020.kz указано 6 744 заболевших и 6 419 выздоровевших.