На ремонт дорог областного и республиканского значения в 2020 году в регионе потратили 42 млрд тенге. Об этом сегодня, 15 декабря, на брифинге сообщил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области Булат СЕЙДАХМЕТОВ. За год отремонтировали 553 км автодорог.

- По программе «Нурлы жол» мы выполнили работы на 18,6 мрд тенге, при этом из 36 проектов строительно-монтажные работы завершены на 20 объектов, - доложил спикер. - Остальные будут завершены в 2021 году, на эти цели необходимо ещё 8,9 млрд. тенге. Началось строительство моста на подъезде к Костанаю (Корейский мост - "НГ") на сумму 4,3 млрд тенге. На данный момент проведены работы по устройству 140 свай и двух опор будущего моста. Изготовлены 40 балок пролётного строения, отсыпана земля и стабилизировано основание моста. По этому проекту уже освоено 1,6 млрд тенге.

По программе "Дорожная карта занятости" выполнили работы на 17 млрд тенге. В числе 139 объектов - строительство моста в Джангельдинском районе, реконструкция улиц Сьянова и Алтынсарина в Костанае, ремонт подъезда к селу Денисовское в Мендыкаринском районе.

- Весь ли объем выполненных работ в текущем году на дорогах областного и районного значения был оплачен? Есть ли факты, когда работы не были приняты? - спросила журналистка Евгения ЕРМАКОВА.

- Все запланированные работы в этом году были выполнены, - ответил Сейдахметов. - Если у Национального центра качества дорожных активов были замечания, то мы заставляли перекладывать дорогу заново. Таких переложено 8 км автодорог. Деньги не были проплачены, пока подрядчик не исправил нарушения. Но случаев, чтобы работы были приостановлены и не выполнены, таких фактов не было.

- На каком этапе споры с подрядчиком, который работает на проблемном объекте дорога в Сарыкольском районе? - уточнила Ермакова.

- Насколько мне известно по информации НК «КазАвтоЖол», идут следственные мероприятия, подрядчикам выставлены штрафы, идут разбирательства по итогам работ в 2019 году, - ответил заместитель руководителя управления. - Работы пока не приняты. Та часть, которая выполнялась в 2020 году, принята, но в целом вся дорога - нет.

Трасса в Сарыкольском районе связывает Нур-Султан и Екатеринбург. Работы по её реконструкции на общую сумму 1 млрд 200 млн тенге начались в 2019 году. Меньше чем через месяц после укладки асфальт стал трескаться и расползаться.

Как отметил Сейдахметов, по итогам 2020 года доля автомобильных дорог областного и районного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составила 75%, превысив долю 2019 года на 6%.