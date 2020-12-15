За прошедшие сутки, 14 декабря, в регионе зарегистрированы 72 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости составил 1,1%. До этого темп прироста был 1,2% и не снижался с 7 декабря.

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Среди заболевших 31 житель Костаная, 16 – Рудного, 14 – Лисаковска, 4 – Аулиекольского района, 3 – Камыстинского района и по 1 случаю в Житикаре, Карабалыкском, Узункольском и Мендыкаринском районах.

- 53 обследованы по самообращению, 13 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 6 в целях эпид.надзора перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 49 с симптомами заболевания, 23 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 14 декабря зарегистрировано 6 470 случаев COVID-19, в том числе 6 201 пациент выздоровел.

Данные по прежнему не совпадают со статистикой на республиканском сайте coronavirus2020.kz. огласно опубликоварной на нем информации, в Костанайской области 6 469 заболевших и 6 104 выздоровевших.