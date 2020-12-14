13 декабря на территории региона было зарегистрировано 74 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,2%, сообщили в областном информационном штабе. Такой темп держится в области с 7 декабря.

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По числу заболевших как и прежде лидирует областной центр - 34 человека. Также 10 случаев КВИ выявлено в Рудном, 7 – в Лисаковске, 6 – в Аулиекольском районе, 5 – в Житикаре, по 4 – в районе им. Б. Майлина и Денисовском районе, 3 - в Костанайском районе, 1 – в Камыстинском районе.

- 59 обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 в целях эпид.надзора перед госпитализацией в стационар, - говорится в сообщении штаба. - Из числа инфицированных 61 с симптомами заболевания, 13 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 13 декабря зарегистрировано 6 398 случаев COVID-19, в том числе среди детей до 14 лет – 398 случаев. 5 918 пациентов выздоровело.

По данным республиканского сайта coronavirus2020.kz в регионе зарегистрировано 6 397 заболевших и 5 821 выздоровевших.