11 декабря в регионе было зарегистрировано 74 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,2%. Днем ранее было выявлено 72 заболевших. Начиная с 4 декабря количество ежедневно зарегистрированных случаев только снижалось.

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Среди заболевших 33 жителя Костаная, 16 – Рудного, 14 – Лисаковска, 2 – Костанайского района, 2 – Денисовского района и по 1 случаю в Аркалыке, Карабалыкском, Камыстинском, Карасуском, Узункольском, Алтынсаринском и Б. Майлина районах.

- 54 обследованы по самообращению, 18 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 в целях эпид.надзора перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 53 с симптомами заболевания, 21 бессимптомные, - сообщили в информационном областном штабе.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 11 декабря зарегистрировано 6 249 случаев COVID-19, из них 5 526 пациентов выздоровело.

По данным республиканского сайта coronavirus2020.kz в регионе 6 248 заболевших и 5 429 выздоровевших.