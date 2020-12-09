Темп прироста заболеваемости за сутки, 8 декабря, составил 1,2%, сообщили в областном информационном штабе.

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Из 74 заболевших 32 жителя Костаная, 13 - Рудного, 8 – Житикары, 7 – Лисаковска, 6 – Узункольского района, 4 – Карабалыкского района, 2 – Амангельдинского и по 1 случаю в Костанайском и Наурзумском районах.

- 54 обследованы по самообращению, 15 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью при пересечении государственной границы через автопереходы «Кайрак» и «Желкуар», 2 в целях эпид.надзора перед госпитализацией в стационар, - сообщили вштабе. - Из числа инфицированных 54 с симптомами заболевания, 20 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 8 декабря зарегистрированы 6 030 случаев COVID-19, из них 4 817 пациентов выздоровело.

Согласно данным республиканского сайта coronavirus2020.kz, в области 6 029 заболевших и 4 720 выздоровевших.