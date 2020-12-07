Первый чемпионат Казахстана по грэпплингу UWW прошел 5-6 декабря в СРК "Костанай". Символично, что этот спортивно-развлекательный комплекс находится на улице Дмитрия Герасимова - врача, который поставил на ноги после травм многих спортсменов, в числе борцов.

Адлан Мадаев (в красном) в схватке за выход в полуфинал

В турнире участвовали 350 грэпплеров со всей страны. Соревнования провели без зрителей из-за карантинных мер. Как отмечает пресс-служба Академии QAZAQ BATYRY, схватки были зрелищными и бескомпромиссными.

- Мы очень рады провести такое масштабное событие, при этом все санитарные нормы строго соблюдены, - рассказал вице-президент федерации грэпплинга UWW, старший тренер Костанайской области по грэпплингу Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ. - В зал заходят лишь спортсмены, в ограниченном количестве, каждый - в свое время

В первый день костанайцы смогли реализовать себя но не в полном объеме.

Адлан Мадаев уступил в полуфинальной схватке при практически равном счете в спорном судейском решении, взяв бронзу в весовой категории 77 кг. Но он уверенно реабилитировался во второй день в категории ги (в кимоно), победив в финале известного грэпплера из Караганды Олжаса Нуртаканова.

Адлан Мадаев (в центре) стал чемпионом РК в весе 77 кг

Мансур Хабибулла стал чемпионом турнира в двух разделах - в кимоно и без кимоно. Он долгое время жил и тренировался в Бразилии и США.

Бронза в первый день и золото во второй в весовой категории 92 кг - у легенды казахстанского грэпплинга Рамазана Кусаинова, который стал чемпионом РК уже в 12-й раз.

Известный борец Талгат Жиентаев взял золото в категории +100 кг в разделе ги, также в его активе бронза первого дня в разделе без кимоно.

Талгат Жиентаев занял первое место в категории свыше 100 кг

Удивила всех Алла Фиронова, которая выполнила норматив м. с. РК по грэпплингу UWW - она стала чемпионом турнира в весе до 71 кг в кимоно, а также завоевала бронзу в разделе но ги.

Алла Фиронова завоевала золото в весе до 71 кг

Молодой костанайский борец Герман Деккер занял 3 место в весе 84 кг, проиграв в полуфинале топовому спортсмену из Алматы Руслану Исраилову.

Подтвердил свое звание мастера спорта Азамат Сарбасов - он уступил в финале тому же Руслану Исраилову, но остальных соперников прошел, как говорится, на изи (easy - легко с англ.).

Остальные результаты костанайцев: 53 кг - Кристина Журабекова, бронза (но ги) и серебро (ги), 71 кг - Аманбек Жаманкараев, бронза (но ги), 71 кг - Калдыгуль Бекет, серебро в двух разделах, 58 кг - Устинья Димова, бронза (но ги), +71 кг - Асель Кабдыгалымова, серебро в двух разделах, 58 кг - Алихан Игембек, бронза (но ги), 58 кг - Ерлан Танибергенов, золото (но ги).

Костанай занял первое место в командном зачете среди 17-ти областей, на втором - Алматинская область, на третьем - Кызылординская.

- Дома и стены помогают, - подвел итоги турнира заместитель директора Регионального центра физической культуры и детско-юношеского туризма, бронзовый призер Кубка РК по грэпплингу UWW Дмитрий ПЕТРЕНКО. - Возможно, это нескромно, но мы - лучшие. И мы это доказали в медальном зачете. Большая благодарность президенту Ассоциации грэпплинга UWW РК Канату Алину за то, что доверил нашей области проведение такого спортивного праздника. Реализовали мы свой шанс при поддержке президента федерации грэпплинга UWW Костанайской области Айдрабека Ходжаназарова, одни бы не справились.

Победители чемпионата РК поедут на чемпионат Азии, который должен пройти в Алматы.

Мансур Хабибулла, Рамазан Кусаинов, Герман Деккер, Талгат Жиентаев, Азамат Сарбасов

Фото Академии QAZAQ BATYRY