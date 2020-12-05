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"Горняк" в домашней серии дважды сыграл с усть-каменогорским "Алтай-Торпедо"

vk.com/hc_gornyak_kz

5 декабря 2020, 11:26 |  Спорт

«Горняк» 3-4 декабря принимал в Рудном «Алтай Торпедо». Отчет о матчах публикует пресс-служба рудненского клуба на своей странице ВКонтакте.

Первая встреча завершилась со счётом 1:3. Усть-каменогорцы открыли счёт на одиннадцатой минуте, гол в свой актив записал Эдуард Михайлов, реализовав большинство. На старте второго периода «Горняк» усилиями форварда Александра Воронина сравнивает счет. На тридцатой минуте нападающий «Алтай Торпедо» Никита Линник забрасывает вторую шайбу гостей. В заключительной трети матча гости в третий раз огорчают кипера «Горняка» Вячеслава Нечвиенко, отличился Павел Скуматов, тем самым поставив точку в матче.

«Горняк» (Рудный) – «Алтай Торпедо» (Усть-Каменогорск) – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

0:1 – Михайлов (Худяков) – 10:48 ГБ
1:1 – Воронин (Юлбарисов, Садиков) – 21:25
2:1 – Линник (Белохонов, Тихомиров) – 29:50
3:1 – Скуматов (Дзедаев, Хоменко) – 57:14

Вратари: Нечвиенко – Нурек В.

В повторном домашнем матче "Горняк" победил усть-каменогорский «Алтай Торпедо» со счётом 3:2 в основное время.

Счёт был открыт на 8-й минуте, удачным броском отметился форвард «Горняка» Алексей Бархаткин. За 13 секунд до сирены об окончании периода подопечные Виктора Богатырева сумели отыграться благодаря голу нападающего Максима Худякова, отличившегося в большинстве. На экваторе матча гости вышли вперед, благодаря голу Александра Дзедаева. Рудничане сравняли счёт на 59-й минуте, автором заброшенной шайбы стал нападающий Владислав Власов. За 34 секунды до окончания третей двадцатиминутки форвард Алексей Бархаткин оформляет дубль, тем самым принеся победу «Горняку».

«Горняк» (Рудный) – «Алтай Торпедо» (Усть-Каменогорск) – 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

1:0 – Бархаткин (Воронин, Щанкин) – 07:13
1:1 – Худяков (Караваев, Михайлов) – 19:47 ГБ
1:2 – Дзедаев (Хоменко, Михайлов) – 31:31
2:2 – Власов (Кротов, Москалёв) – 58:07
3:2 – Бархаткин (Воронин, Щанкин) – 59:26

Вратари: Акулинин - Нурек В.

После этой серии "Горняк" идет на 8-м месте.

Турнирная таблица

  иввовбпбпопшо
1 Торпедо УК 18 14 2 0 0 0 2 65—27 46
2 Номад 20 12 3 0 0 1 4 69—39 43
3 Темиртау 18 11 2 1 0 1 3 59—40 40
4 Кулагер 20 10 1 1 1 0 7 54—40 35
5 Сарыарка 16 8 0 2 1 1 4 44—34 30
6 Алтай-Торпедо 20 8 0 0 2 1 9 46—55 27
7 Алматы 20 7 1 0 2 0 10 46—55 25
8 Горняк 18 6 1 2 0 1 8 41—51 25
9 Иртыш 18 6 1 1 1 1 8 36—46 24
10 Бейбарыс 19 6 0 0 2 4 7 46—58 24
11 Арлан 20 5 1 2 1 0 11 45—51 22
12 Актобе 19 3 1 2 1 2 10 34—57 18
13 Снежные Барсы 20 3 0 0 0 1 16 33—65 10