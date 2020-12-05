"Горняк" в домашней серии дважды сыграл с усть-каменогорским "Алтай-Торпедо"
vk.com/hc_gornyak_kz
«Горняк» 3-4 декабря принимал в Рудном «Алтай Торпедо». Отчет о матчах публикует пресс-служба рудненского клуба на своей странице ВКонтакте.
Первая встреча завершилась со счётом 1:3. Усть-каменогорцы открыли счёт на одиннадцатой минуте, гол в свой актив записал Эдуард Михайлов, реализовав большинство. На старте второго периода «Горняк» усилиями форварда Александра Воронина сравнивает счет. На тридцатой минуте нападающий «Алтай Торпедо» Никита Линник забрасывает вторую шайбу гостей. В заключительной трети матча гости в третий раз огорчают кипера «Горняка» Вячеслава Нечвиенко, отличился Павел Скуматов, тем самым поставив точку в матче.
«Горняк» (Рудный) – «Алтай Торпедо» (Усть-Каменогорск) – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
0:1 – Михайлов (Худяков) – 10:48 ГБ
1:1 – Воронин (Юлбарисов, Садиков) – 21:25
2:1 – Линник (Белохонов, Тихомиров) – 29:50
3:1 – Скуматов (Дзедаев, Хоменко) – 57:14
Вратари: Нечвиенко – Нурек В.
В повторном домашнем матче "Горняк" победил усть-каменогорский «Алтай Торпедо» со счётом 3:2 в основное время.
Счёт был открыт на 8-й минуте, удачным броском отметился форвард «Горняка» Алексей Бархаткин. За 13 секунд до сирены об окончании периода подопечные Виктора Богатырева сумели отыграться благодаря голу нападающего Максима Худякова, отличившегося в большинстве. На экваторе матча гости вышли вперед, благодаря голу Александра Дзедаева. Рудничане сравняли счёт на 59-й минуте, автором заброшенной шайбы стал нападающий Владислав Власов. За 34 секунды до окончания третей двадцатиминутки форвард Алексей Бархаткин оформляет дубль, тем самым принеся победу «Горняку».
«Горняк» (Рудный) – «Алтай Торпедо» (Усть-Каменогорск) – 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
1:0 – Бархаткин (Воронин, Щанкин) – 07:13
1:1 – Худяков (Караваев, Михайлов) – 19:47 ГБ
1:2 – Дзедаев (Хоменко, Михайлов) – 31:31
2:2 – Власов (Кротов, Москалёв) – 58:07
3:2 – Бархаткин (Воронин, Щанкин) – 59:26
Вратари: Акулинин - Нурек В.
После этой серии "Горняк" идет на 8-м месте.
Турнирная таблица
|и
|в
|во
|вб
|пб
|по
|п
|ш
|о
|1
|18
|14
|2
|0
|0
|0
|2
|65—27
|46
|2
|20
|12
|3
|0
|0
|1
|4
|69—39
|43
|3
|18
|11
|2
|1
|0
|1
|3
|59—40
|40
|4
|20
|10
|1
|1
|1
|0
|7
|54—40
|35
|5
|16
|8
|0
|2
|1
|1
|4
|44—34
|30
|6
|20
|8
|0
|0
|2
|1
|9
|46—55
|27
|7
|20
|7
|1
|0
|2
|0
|10
|46—55
|25
|8
|18
|6
|1
|2
|0
|1
|8
|41—51
|25
|9
|18
|6
|1
|1
|1
|1
|8
|36—46
|24
|10
|19
|6
|0
|0
|2
|4
|7
|46—58
|24
|11
|20
|5
|1
|2
|1
|0
|11
|45—51
|22
|12
|19
|3
|1
|2
|1
|2
|10
|34—57
|18
|13
|20
|3
|0
|0
|0
|1
|16
|33—65
|10
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