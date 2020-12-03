Темп прироста заболеваемости за 2 декабря составил 1,5%, сообщили в областном информационном штабе.

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Среди заболевших 26 жителей Костаная, 21 – Рудного, 10 – Костанайского района, 10 – Житикаринского района, 6 – Лисаковска, 4 – Денисовского района, 2 – Камыстинского района, 1 – Алтынсаринского района, 1 – Мендыкаринского района, 1 – Наурзумского района.

- 61 обследованы по самообращению, 16 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 – с профилактической целью (завозные случаи), 1 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией), - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 60 с симптомами заболевания, 22 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 2 декабря зарегистрировано 5 554 случая COVID-19, из них 3 967 пациентов выздоровело.

По данным республиканской статистики, которпая публикуется на сайте coronavirus2020.kz, в регионе 5 553 заболевших и 3 870 выздоровевших.