Согласно утверждению французского философа Рене Декарта, все познается в сравнении. А с кем же не сравнивать костанайцам, как не с ближайшим территориальным соседом - Челябинском. И другие наши близости - торговые, родственные, культурные и даже климатические - сказываются на схожем менталитете людей по эту и ту сторону границы. Удивительно, но даже ситуация с количеством заболевших коронавирусом у нас примерно одинаковая.

По официальной статистике, за неделю с 17 по 23 ноября, с того времени, как у нас снова ужесточили карантин, в Костанайской области зарегистрировали 475 новых больных. За это же время в Челябинской области - 1 512. То есть количество заболевших составляет 0,05% и 0,04% соответственно от всего населения двух областей.

За две недели с момента усиления ограничительных мер в нашей области я провел одну из них в Костанае, а вторую - в Челябинске. Поэтому сравнить жизнь обычных людей труда не составило.

Страх оказаться чуть ли не преступником поджидает уже на выезде из Костаная. Передвижение в строго определенные дни и часы, с конкретным, подтвержденным документами поводом через блокпост с вооруженными людьми впечатлит любого. И это в мирное время, при отсутствии режима чрезвычайного положения! В соседнем регионе ситуация на дорогах не отличается от обычной.

Встретить на улице челябинца в маске - редкость, в общественном транспорте примерно половина пассажиров - также без них. Несмотря на то, что их ношение обязательно в общественных местах, но таковые считаются при скоплении более 50 человек. Поэтому в крупных магазинах и учреждениях люди ответственно надевают эти средства защиты. При этом на посетителей у входа не нападает охрана торгового центра или местного ЦОНа с требованием обработки рук, ног и сомнительного проведения термометрии.

Не были замечены в Челябинске и все те карантинные обременения, которые с легкой руки наших санврачей навешаны в непростое финансовое время на предпринимателей: санитайзеры, коврики с антисептиками, дорогостоящие бактерицидные лампы.

У соседей работают школы, колледжи, вузы, кинотеатры, проводятся концерты и спектакли. Даже об отмене новогодних утренников сейчас речи нет. Они будут в форме спектаклей с соблюдением социальной дистанции. Не правда ли, выход и для работников культуры, и для зрителей?

Но ведь куда проще выпустить очередное постановление с запретами и ограничениями, в которых уже путаются не только жители региона, но и мониторинговые группы, нацеленные угрозами и многотысячными штрафами нагонять страх на жителей Костанайской области.

В последнем распоряжении челябинского Роспотребнадзора впервые после начала второй волны пандемии под запрет попала только работа ночных клубов, дискотек и точек общепита - с 23.00 до 6.00. В то время как наши рестораторы и прокатчики уже говорят о крахе индустрии и разорении. В этом же документе говорится об увеличении охвата населения лабораторным исследованием на ковид. А со сдачей ПЦР-анализа и получением результата в Челябинске вообще проблем нет. Более десятка частных и государственных лабораторий предоставляют эти услуги с выдачей анализа по электронной почте уже на второй день. Без многодневного ожидания и страха не получить результат вовсе, как это бывает у нас.

В разговоре с незапуганными штрафами челябинцами стало понятно, что крах экономики региона в результате тотальных ограничений станет более тяжелым последствием пандемии, чем неразумный подход к карантину. Об этом говорит и первый заместитель губернатора области Ирина ГЕХТ: «Мы не планируем закрытия тотального. Главный, наверное, критерий каких-то решений - это способность системы здравоохранения справиться с тем наплывом пациентов, который есть. Поэтому надеюсь и даже больше чем уверена, что к таким мероприятиям мы все-таки не прибегнем в преддверии Нового года, что очень важно для экономики. Сегодня нам ситуация позволяет сохранить всю экономическую активность, которая есть, без каких-то ограничительных мероприятий».

Ну а если экономика дышит на ладан, а медицина оставляет желать лучшего, только и остается запугивать людей штрафами, устраивая проверки с двойными стандартами и нелогичные локдауны. Ведь страх - это по-нашему!