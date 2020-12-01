Внеплановое совместное заседание постоянных комиссий Костанайского областного маслихата прошло 27 ноября. Депутаты и общественники обсуждали законопроект «О противодействии семейно-бытовому насилию». Уже несколько месяцев гражданские активисты и юристы говорят о том, что документ принимают слишком быстро, хотя он нуждается в доработке. В ответ госорганы и судьи доказывают, что такой закон необходим уже сейчас.

Как сообщила председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Костанайской области Карлыгаш ШАРМУХАМЕТОВА, в 2019 году в регионе было рассмотрено 5 737 дел о насилии в семье, в 2020-м - 4 707 дел. Поэтому такой законопроект очень нужен, ведь пока борьба с бытовым насилием сводится к наказанию нарушителя в административном порядке.

- Это может быть административный штраф или предупреждение, но на этом ответственность в судебном порядке заканчивается, - описала существующую практику Шармухаметова. - Органы внутренних дел могут установить защитные предписания к жертве. На этом работа с агрессорами и вовсе заканчивается. Проявление агрессии связано, прежде всего, с психологическими проблемами. Этим людям нужна помощь психологов. Такой работы в нашем государстве не проводится. По новому законопроекту полиция может ходатайствовать в суд о назначении особых мер, чтобы суд мог направить агрессора на лечение от наркотической или алкогольной зависимости.

Многие дела и вовсе не доходят до суда. Председатель суда отметила, что в таком случае и у полиции тоже должно быть право отправлять агрессоров на реабилитацию.

- Реабилитацией должны заниматься органы здравоохранения, которые к этому не готовы, в поликлиниках психологи не обучены работать с агрессорами, - добавила Карлыгаш Шармухаметова. - Паралельно нужно ужесточать наказание за семейно-бытовое насилие. Раньше причинение легкого вреда здоровью наказывалось уголовно. Сейчас это Административный кодекс. Кроме того, большинство таких дел заканчиваются примирением сторон, закон это позволяет. Либо под влиянием агрессора жертва забирает заявление, либо от испуга, что штраф ударит по семейному бюджету и, как следствие, по детям. В итоге агрессор остаётся безнаказанным, что ведет к рецедиву. Поэтому примирение в таких делах нужно отменить.

Сейчас в Костанае жертвам бытового насилия помогает только один кризисный центр. Проблема в том, что такие учреждения работают по линии государственного социального заказа, который ограничен в сроках.

- В этом году с жертвами работает НПО «Катализатор прогресса», - пояснила председатель ювенального суда. - Совсем скоро они выполнят заказ гоударства. И что делать дальше с жертвами насилия, никто не знает.

По ее мнению, решить проблему могут государственные кризисные центры. Так же считает психолог костанайского филиала общественного объединения «Казахстанская ассоциация по половому и репродуктивному здоровью» Нина КОСЮК.

Нина Косюк /Фото из архива "НГ"

- Я считаю, что нам необходимы центры для детей, которые пострадали от насилия, в том числе от сексуального насилия, - говорит она. - Ко мне приводят детей, я делаю заключение, что ребенок пострадал. Потом мне задают вопрос: «А что теперь делать, куда дальше обращаться?». Такая же ситуация с детьми, которые стали свидетелями насилия. Совсем недавно на глазах у двух несовершеннолетних зарезали отца. Что теперь с детьми делать? Школьные психологи здесь не помогут, они к этому не готовы. Если 57 детей по области в 2020 году пострадали от сексуального насилия, может, всё-таки стоит сделать какой-то центр для помощи им? Раньше мы вместе с прокуратурой хотели отправлять их в кризисный центр, но уперлись в проблему, что кризисные центры отдаются, подчёркиваю это, непрофильным организациям, которые выставили самую низкую цену! У которых даже специалистов нет нормальных. Государство деньги дает только на 9 месяцев. Для таких центров нужны специальные СанПиНы. Поэтому их создание нужно прописать в законе, где подчеркнуть, что они должны быть только государственными.

Выступали и противники законопроекта. Гражданские активисты Давид Мамедов, Жанат Абдрахманова и Ирина Фогель говорили, что законопроект использует расплывчатые формулировки, которые позволяют после любого сообщения о насилии в семье изымать у родителей детей. Подробнее об их опасениях «НГ» писала в статье «Любой донос может стать поводом».

- Изъятие детей - это крайняя мера, и органы образования себе такой цели не ставят, - прокомментировала руководитель управления образования Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА. - Изымаем только, когда что-то угрожает здоровью и безопасности детей. В этом году родительских прав лишены представители 100 детей.

- То, о чём сейчас говорят госорганы и председатель суда, это действующая практика, а наши общественники думают, как будет выстроена работа после принятия законопроекта, - сказала депутат областного маслихата Татьяна БУЛГАЦЕВИЧ. - Любой закон должен начинаться с чётких формулировок - чтобы не было разговоров о том, что считать насилием, а что нет. Мы принимаем закон, для которого нет специалистов, которые смогли бы с ним работать. Зачем ужесточаем закон, который потом непонятно как будет работать? Нужна система выявления случаев семейно-бытового насилия.

Конкретных предложений, которые можно было бы направить авторам законопроекта, в Костанае пока не выработали. Этим должна заняться новая специальная комисиия, которую решили создать на заседании в облмаслихате. Участники дискуссии выразили надежду, что в январе новоизбранным депутатам потребуется время, чтобы влиться в работу, и у костанайцев будет больше время на разработку своих предложений.