По данным областного информационного штаба за 28 ноября в регионе зарегистрировано 85 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,7%. В предыдущие два дня, 27 и 26 ноября, было зарегистрировано 77 и 75 случаев соответственно. темп прироста составлял 1,5%.

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Коронавирусную инфекцию выявили у 42 жителей Костаная, 19 - Рудного, 10 – Житикаринского района, 6 – Лисаковска, 2 – Костанайского района, 2 – Карабалыкского района, 2 – Камыстинского района, 1 – Сарыкольского района, 1 –района Б.Майлина.

- 62 обследованы по самообращению, 16 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 – с профилактической целью (завозные случаи), 3 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией), - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 57 с симптомами заболевания, 28 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 28 ноября зарегистрировано 5213 случаев COVID-19, из них 3860 человек выздоровело.

ПО данным респкбликанского сайта coronavirus2020.kz в регионе 5 212 заболевших и 3763 выздоровевших.