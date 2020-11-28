Темп прироста заболеваемости за 27 ноября составил – 1,5%. Днем ранее, 26 ноября, сообщалось о 75 случаях КВИ в регионе. Темп прироста называли такой же - 1,5%.

Иллюстративное фото kfor.com





Среди 77 заболевших за прошедшие сутки 37 жителей Костаная, 9 – Рудного, 9 – Костанайского района, 8 – Лисаковска, 5 – Аулиекольского района, 3 – Мендыкаринского района, 2 – Денисовского района, 1 – Аркалыка, 1 – Житикаринского района, 1 – Карабалыкского района, 1 – Узункольского района.

- 66 обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 – с профилактической целью (завозные случаи), 3 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией), - сообщили в информационном областном штабе. - Из числа инфицированных 55 с симптомами заболевания, 22 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 27 ноября зарегистрировано 5 128 случаев COVID-19, из них 3 856 пациентов выздоровело.

По данным республиканского сайта coronavirus2020.kz в регионе зарегистрировано 5 127 случаев КВИ. Выздоровело 3759 пациентов.