Первую игру рудненская команда завершила с сухим счетом 3:0, а ничью во второй встрече обернула в свою пользу в серии послематчевых буллитов. О результатах двух встреч сообщила пресс-служба руднеского хокейного клуба на своей странице ВКонтакте.

Счёт в первой встрече был открыт на 17-й минуте: точным броском отметился нападающий «Горняка» Юрий Муравьёв. Во втором периоде команда гостей упрочила преимущество в счёте благодаря заброшенной шайбе форварда Владислава Власова. За 7 минут до окончания основного времени матча, Александр Воронин сделал счёт 0:3 в пользу своей команды, тем самым поставив точку в матче. Отразив 32 броска, свой первый шатаут в сезоне оформил голкипер клуба из Рудного Никита Акулинин.



ХК «Актобе» (Актобе) – ХК «Горняк» (Рудный) 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)



0:1 – Муравьев (Власов, Ахметвалиев) – 16:06

0:2 – Власов (Муравьев, Москалев) – 26:33

0:3 – Воронин (Садиков, Юлбарисов) – 52:54



Вратари: Мальгин (Скрипченко, 52:54-60:00) – Акулинин

Вторая встреча «Актобе» и «Горняка» в матче регулярного чемпионата Казахстана завершилась со счётом 3:2 Б. в пользу рудничан.

Хозяева льда вышли вперёд на 8-й минуте после точного броска в исполнении Ильи Смирнова. Спустя восемь минут, «Актобе» упрочил преимущество в счёте благодаря заброшенной шайбе защитника Романа Халикова. Во втором периоде форвард рудничан Виктор Башлаев, сократил отставание в счёте до минимума. На 35-й минуте нападающий "Горняка" Оскар Юлбарисов, реализовав большинство, сравнял счет в матче. В третьем периоде шайб заброшенно не было и игра перешла в овертайм. Дополнительное время победителя не выявило, и судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне рудненского клуба.

«Актобе» (Актобе) – «Горняк» (Рудный) – 2:3 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1)



1:0 – Смирнов – 07:23

2:0 – Халиков (Жилин, Филонов) – 15:48

2:1 – Башлаев (Коптяев, Штефан) – 34:59

2:2 – Юлбарисов (Садиков) – 36:05 ГБ

2:3 – Щанкин – 65:00 Б



Вратари: Тихонов – Акулинин

Главные тренера команд прокомментировали результаты двух матчей.

Фото ХК "Актобе"