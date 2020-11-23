Темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,6%. 33 заболевших - жители областного центра. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщили в областном информационном штабе.

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13 случаев зарегистрировано в Рудном, 6 – в Денисовском районе, по 5 – в Костанайском, Узункольском и районе Б. Майлина, 4 – в Алтынсаринском районе, 2 – в Федоровском районе, по 1 – в Аркалыке, Аулиекольском, Житикаринском и Мендыкаринском районах.

- 60 обследованы по самообращению, 12 по эпидемиологическим показаниям (контакт с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции), 3 – с профилактической целью (завозные случаи), 2 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией), - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 55 с симптомами заболевания, 22 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 22 ноября зарегистрированы 4 777 случаев COVID-19, из них 3 616 пациентов выздоровели.

Отметим, что областная статистика заметно отличается от республиканской: на сайте coronavirus2020.kz в Костанайской области 4 776 заболевших и 3 519 выздоровевших. "НГ" еще 19 ноября обращалась в областной информационный штаб с просьбой пояснить этот момент, но до сих пор комментария нет.