Большинство заболевших - жители областного центра, 27 человек. Также новые случаи зарегистрированы в Аулиекольском - 12, Карабалыкском - 8, Денисовском районах - 7, в Рудном - 6, в Лисаковске, Костанайском районе и районе им. Б.Майлина - по 1 человеку.

- 47 обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 – с профилактической целью (завозные случаи), 2 в целях эпиднадзора (перед плановой госпитализацией), - сообщили в информационном областном штабе. - Из числа инфицированных 47 с симптомами заболевания, 16 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 19 ноября зарегистрированы 4 553 случая COVID-19, из них 3 469 пациентов выздоровело.