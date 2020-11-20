63 случая COVID-19 зарегистрированы за прошедшие сутки в Костанайской области
20 ноября 2020, 10:16 | Коронавирус
Большинство заболевших - жители областного центра, 27 человек. Также новые случаи зарегистрированы в Аулиекольском - 12, Карабалыкском - 8, Денисовском районах - 7, в Рудном - 6, в Лисаковске, Костанайском районе и районе им. Б.Майлина - по 1 человеку.
- 47 обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 – с профилактической целью (завозные случаи), 2 в целях эпиднадзора (перед плановой госпитализацией), - сообщили в информационном областном штабе. - Из числа инфицированных 47 с симптомами заболевания, 16 бессимптомные.
Всего по Костанайской области с 3 апреля по 19 ноября зарегистрированы 4 553 случая COVID-19, из них 3 469 пациентов выздоровело.
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