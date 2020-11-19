Как задать вопросы полиции по соблюдению карантинных мер?
19 ноября 2020, 13:47 | Коронавирус
Пресс-служба департамента полиции Костанайской области сообщила номера телефонов, по которым жители региона могут обратиться с вопросами о соблюдении карантинных мер.
Фото Ксении РЕБИК
С 17 ноября на въездах в Костанай и Рудный, а также на границе Костанайской области установлены санитарные блок-посты.
Как сообщили в ДП, граждане могут обращаться по телефонам: 52-64-36, 52-64-38 или по единому номеру 109.
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