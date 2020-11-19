18 ноября в регионе зарегистрировано 60 случаев COVID-19. За предыдущие двое суток, 16 и 17 ноября, было выявлено 57 и 58 заболевших соответственно.

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Из 60 случаев 14 приходится на областной центр, 17 - на Рудный и 9 - на Лисаковск. Также случаи КВИ зарегистрированы в Житикаринском районе - 9 человек, в Карабалыкском - 6, в Денисовском, Алтынсаринском, Костанайском, Федоровском районах и районе им. Б. Майлина - по 1 человеку.

- 48 обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 – с профилактической целью (завозные случаи), 2 в целях эпид.надзора (перед плановой госпитализацией), - сообщили в информационном областном штабе. - Из числа инфицированных 44 с симптомами заболевания, 16 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 18 ноября зарегистрировано 4 490 случаев COVID-19, из них 3 416 пациентов выздоровело.