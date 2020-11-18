Всего за 17 ноября в регионе зарегистрированы 58 случаев COVID-19. Из них 23 случая приходится на жителей Костаная и 22 - Рудного. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в областном информационном штабе.

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Также случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Житикаринском районе - 5 человек, в Карабалыкском и Денисовском районах - по 3, в Алтынсаринского районе и районе им. Б.Майлина - по 1.

- 38 обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 – с профилактической целью (завозные случаи), 5 в целях эпиднадзора (перед плановой госпитализацией), - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 38 с симптомами заболевания, 20 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 17 ноября зарегистрировано 4 430 случаев COVID-19, из них 3 382 пациента выздоровело.