Как и прежде в списке регионов, где были зарегистрированы случаи КВИ, лидирует областной центр. В Костанае за 16 ноября выявлены 27 заболевших. Темп прироста заболеваемости в области за сутки составил – 1,3%. Об этом сегодня, 17 ноября, сообщили в областном информационном штабе.

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Также коронавирусная инфекция выявлена у 9 жителей Рудного, 7 – Карабалыкского района, 5 - Житикаринского района, по 3 – Алтынсаринского и Сарыкольского районов, по 1 – Аулиекольского, Костанайского и Карасуского районов.



- 41 обследованы по самообращению, 9 – с профилактической целью (завозные случаи), 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 34 с симптомами заболевания, 23 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 16 ноября зарегистрированы 4 372 случая COVID-19, из них 3 381 пациент выздоровел.