На областной центр приходится 32 зарегистрированных случая коронавирусной инфекции из 51. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщили в информационном областном штабе.

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Также за 15 ноября КВИ подтверждена у 8 жителей Аулиекольского района, 6 – Карабалыкского района, 3 - Житикаринского района, 2 – Алтынсаринского района.

- 36 обследованы по самообращению, 7 – с профилактической целью (завозные случаи), 6 в целях эпиднадзора, перед плановой госпитализацией, 2 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, - сообщили в штабе. Из числа инфицированных 24 с симптомами заболевания, 27 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 15 ноября зарегистрировано 4 315 случаев COVID-19, из них 3 371 пациент выздоровел.