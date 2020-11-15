Всего 14 ноября в области зарегистрировано 52 случая COVID-19. На Костанай из них приходится 24 случая. Об этом сегодня, 15 ноября, сообщили в информационном областном штабе.

Иллюстративное фото kfor.com

Кроме того, 9 заболевших КВИ выявлено в Рудном, 5 – Лисаковске, 4 – в Аулиекольском районе, по 3 – в Федоровском и Мендыкаринском районах, 2 – в Карабалыкском районе и по 1 –в районе им.Б.Майлина и Камыстинском районе.

- 36 обследованы по самообращению, 4 – с профилактической целью (завозные случаи), 3 в целях эпиднадзора, перед плановой госпитализацией, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 30 с симптомами заболевания, 22 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 14 ноября зарегистрировано 4 264 случая COVID-19,из них 3 358 пациентов выздоровело.