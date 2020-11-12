Из 57 случаев, зарегистрированных в Костанайской области за 11 ноября, 32 - в областном центре. Данные по COVID-19 за прошедшие сутки огласили в областном информационном штабе.

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Еще 10 случаев выявлено в Рудном, 8 - в Лисаковске, 6 - в Костанайском районе, 1 - в Камыстинском районе.

- 49 обследованы по самообращению, 3 - в целях эпиднадзора, перед плановой госпитализацией, 5 - по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 48 с симптомами заболевания, 9 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 11 ноября зарегистрированы 4 107 случаев COVID-19, из них 3 356 пациентов выздоровели.