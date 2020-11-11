Всего, по данным областного информационного штаба, за 10 ноября в Костанайской области зарегистрирован 61 случай COVID-19. Самые большие показатели по выявлению КВИ в областном центре - 27 случаев и Карабалыкском районе - 12 случаев.

Иллюстративное фото nv.ua

Следом идут Лисаковск - 10 заболевших, Рудный - 6, Житикара и Федоровский район - по 2 человека, а также по 1 заболевшему в Мендыкаринском районе и районе им. Б. Майлина.

- 41 человек обследован по самообращению, 4 - в целях эпиднадзора, перед плановой госпитализацией, 16 - по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 43 с симптомами заболевания, 18 - бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 10 ноября зарегистрировано 4 050 случаев COVID-19, из них 3 343 пациента выздоровели.