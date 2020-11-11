Такси могут принимать пассажиров по числу посадочных мест. Об этом заявил на брифинге 10 ноября заместитель начальника управления МПС департамента полиции Костанайской области Виталий ЦОЙ.





- Количество пассажиров в такси не оговорено в постановлении главного санитарного врача. Главное, - чтобы их было не больше, чем посадочных мест, - ответил он на вопрос корреспондента «НГ». - Такая мера планировалась (ограничить число пассажиров в такси до двух человек - "НГ"), но в постановлении её не прописали. Раз такой меры нет, то мы действуем согласно Правилам дорожного движения.

Напомним, на брифинге 9 ноября главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло сказал, что "перевозить в такси можно не более двух клиентов".

Как сообщил Виталий Цой, в ночь с 9 на 10 ноября в Костанае было выявлено несколько таких фактов нарушения запрета на ночную работу такси, а 16 жителей областного центра нарушили запрет на выход из дома после 22.00.

Санитарные посты по области 9 ноября проверили 3 555 единиц автотранспорта, в том числе 2 434 легковых автомобиля, 156 пассажирских автобусов и 965 грузовых машин.

- Всего за день через санпосты проехали 4 672 пассажира, - сообщил Цой. - В ходе проверки было отказано во въезде на территорию Костанайской области 86 автомобилям, в основном - на переходах через государственную границу. Причина - отсутствие актуальной справки ПЦР-теста. Водители отправлены в карантинный госпиталь для обследования. На санпостах, которые расположены на въездах в Костанай, водителей с признаками коронавируса выявлено не было.

По данным пресс-службы ДП Костанайской области, 10 ноября на санпостах проверили 7 065 автомобилей, отказано во въезде 85 водителям. По результатам отобранных 9 ноября ПЦР-тестов получены 2 положительных результата.



Цой попросил воздержаться от ночных поездок на личном автотранспорте. Гражданам, которые вынуждены возвращаться это время домой после работы, рекомендовал по возможности заранее позаботиться о наличии соответствующей справки от работодателя.

- Читатели сообщают, что на санпостах проверяют не только температуру, но и спрашивают ИИН. Зачем? - спросила журналистка Евгения ЕРМАКОВА.

- Полицейские на санпостах регистрируют машины с помощью ИИН, - ответил Цой. - Это нужно для подсчёта машин, которые пересекают пост. У полицейских есть планшеты, в которые за 30 секунд можно вбить ИИН и госномер автомобиля. Мы эти данные после используем для своей отчётности.

На брифинге подчеркнули: если нарушения постановления главного санврача региона продолжатся или увеличится рост заболеваемости, то ограничения будут усилены.