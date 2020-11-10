В статистике заболевших снова лидируют областной центр и Рудный. Данные об эпидемиологической ситуации за последние сутки, 9 ноября, предоставили в областном информационном штабе.

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Среди 63 заболевших - 36 жителей Костаная, 16 - Рудного, 5 - Житикары, по 2 случая среди жителей Денисовского и Костанайского районов и по 1 случаю в Алтынсаринском и Узункольском районах.



- 47 обследованы по самообращению, 1 обследован с профцелью, при пересечении государственной границы через автопереход, 8 в целях эпиднадзора, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, - сообщили в штабе. - Из числа инфицированных 43 с симптомами заболевания, 20 - бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 9 ноября зарегистрировано 3 989 случаев COVID-19, из них 3 334 пациента выздоровели.