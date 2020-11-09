Из 60 зарегистрированных за 8 ноября случаев 27 выявлены в Костанае и 15 в Рудном. Кроме того, случаи заражения КВИ зафиксированы в Федоровском районе - 5 человек, в Житикаре, Наурзумском и Сарыкольском районах - по 3 человека, в Мендыкаринском районе - 2 человека и по 1 случаю в Аркалыке и Алтынсаринском районе.

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- 48 обследованы по самообращению, 1 обследован с профцелью, при пересечении государственной границы через автопереход, 5 - в целях эпиднадзора, 6 - по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, - сообщили в информационном областном штабе. - Из числа инфицированных 48 с симптомами заболевания, 12 - бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 8 ноября зарегистрированы 3 926 случаев COVID-19, из них 3 334 пациента выздоровели.