7 ноября 2020 года в Костанайской области было зарегистрировано 58 случаев COVID-19. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

"Заболевшие: 26 жителей Костаная, 15 – Рудного, 8 – Лисаковска, 3 - Житикары и по 2 случая в Алтынсаринском, Карасуском и Узункольском районах", - говорится в сообщении.

49 обследованы по самообращению, 4 - с профцелью, при пересечении государственной границы через автопереходы, 2 - в целях эпиднадзора, перед госпитализацией в стационар, 3 - по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 45 с симптомами заболевания, 13 - бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля по 7 ноября зарегистрировано 3 866 случаев COVID-19, выписаны с выздоровлением 3 334 человека.