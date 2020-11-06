Первый игры костанайской команды прошли на выезде 3 и 4 ноября с баскетбольным клубом "Актобе". Первая игра закончилась победой хозяев, но позже костанайцы взяли реванш, сообщает Национальная федерация баскетбола РК. "Актобе" до этого уже провел два матча, дважды проиграв "Барсам Атырау". А вот для "Тобола" это были первые игры.

В первом матче, несмотря на то, что хозяева быстро стали лидерами в игре, гости не отпускали соперников в большой отрыв. Максимального преимущества, которого добилась команда соперников – шесть очков, но после этого они не смогли набрать очки, а "Тобол" сократил отставание и проиграл всего одно очко по итогу четверти. Во второй четверти хозяева снова смогли выйти вперед, заработав 8 очков преимущества, но "Тобол" резко сократил отставание и к середине периода счет был равным.После этого уже костанайская команда вышла вперед и удерживала хрупкое лидерство практически до конца первой половины. Последние секунды четверти принесли "Актобе" три очка, благодаря которым вся первая половина завершилась их минимальным преимуществом – 40:39.

После большого перерыва борьба только накалялась. "Актобе" вновь держались впереди, и в какой-то момент их преимущество стало двузначным. "Тобол" до конца четверти смог отыграть "самую малую" от своего отставания, но перед финальным периодом проигрывал 8 очков. На самом деле, такой отставание нельзя назвать очень большим и за четвертую четверть его вполне можно было отыграть. Хозяева мертвой хваткой вцепились в свое преимущество, которое плавало от восьми до трех очков. В очередной раз "Тобол" отставал от соперников лишь на три очка примерно за три минуты до конца и у костанайцев был реальный шанс взять победу в этой игре. Но хозяева провели последние минуты более результативно и одержали первую победу в этом сезоне – 85:78.



Лучшие игроки:

" Актобе" : Эмир Азизов (23 очка, 2 подбора, 2 перехвата), Александр Папшив (20 очков, 7 подборов, 4 передачи, 3 перехвата), Владислав Гусак (17 очков, 3 подбора, 2 передачи).

: Эмир Азизов (23 очка, 2 подбора, 2 перехвата), Александр Папшив (20 очков, 7 подборов, 4 передачи, 3 перехвата), Владислав Гусак (17 очков, 3 подбора, 2 передачи). "Тобол": Антон Быков (26 очков, 24 подбора, 3 передачи, 1 блокшот), Даниил Селезнев (18 очков, 3 подбора, 7 передач, 2 перехвата), Константин Двирный (13 очков, 5 подборов, 4 передачи, 2 перехвата).

Старт второй игры удался гостям, которые быстро захватили лидерство и к середине периода костанайцы переигрывали соперников на 7 очков. За пару минут до конца первого периода команды все также разделяло 7 очков, но "Актобе" прибавили в концовке и итоговый счет в четверти был равным. В первой четверти до конца игры был дисквалифицирован один из лидеров "Тобола" Антон Быков. Во второй четверти борьба проходила с переменным успехом. Сначала костанайская команда вышла вперед, но в середине периода хозяева сравняли счет и вышли вперед, но не надолго. "Тобол" хорошо провел последние минуты перед окончанием половины и на большой перерыв ушел с отрывом в 9 очков – 32:41.

В третьем периоде "Актобе" быстро сократили отставание, но сравнять счет им так и не удалось. Разница большую часть четверти держалась в районе 1-4 очков, но и снова достигала 9-ти очков ближе к окончанию четверти. Все тридцать игровых минут завершились разницей в два очка в пользу "Тобола". В последней четверти проходила упорная и жесткая борьба. "Тобол" цеплялся за свое хрупкое преимущество и не позволял соперникам сравнять счет. У "Актобе" были шансы на победу в этом матче, а минуту с небольшим до конца игры они проигрывали всего 2 очка. За последнюю минуту команды не смогли реализовать ни одного броска, но это устраивало "Тобол", которые взяли реванш за свое вчерашнее поражение – 77:79.





Лучшие игроки:

" Актобе" : Эмир Азизов (19 очков, 5 передач, 5 перехватов), Александр Папшив (13 очков, 9 подборов, 4 передачи, 3 перехвата), Николай Муха (10 очков, 9 подборов, 2 блокшота).

: Эмир Азизов (19 очков, 5 передач, 5 перехватов), Александр Папшив (13 очков, 9 подборов, 4 передачи, 3 перехвата), Николай Муха (10 очков, 9 подборов, 2 блокшота). "Тобол": Константин Двирный (26 очков, 3 подбора, 5 передач), Дмитрий Климов (22 очка, 6 подборов), Даниил Селезнев (18 очков, 5 подборов, 6 передач, 3 перехвата).

Следующие игры "Тобола" пройдут 17 и 18 ноября в Алматы, где команда встретится с "Алматинским Легионом".