Встречи рудненской и павлодарской команд прошли 31 октября и 1 ноября в Рудном. Обе игры закончились победой "Горняка", что позволило команде набрать очки и подняться на 6 строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата Казахстана.

Фото ХК "Горняк"

Первая встреча закончилась со счетом 4:1. В первом периоде подопечные Сергея Невструева открыли счёт в матче, голом отметился защитник Никита Харькин, сообщает пресс-служба команды на своей странице ВКонтакте.

На 29-й минуте Виталий Жиляков сравнял счет в матче, реализовав численный перевес. В третьем периоде Алексей Бархаткин вывел «черно-белых» вперед. Менее чем через минуту Евгений Щанкин увеличил преимущество «Горняка» до трёх шайб. На 54-й минуте Евгений Щанкин в 4-й раз огорчил Ивана Полошкова, оформив дубль. Гол стал заключительным в матче.



ХК «Горняк» (Рудный) – ХК «Иртыш» (Павлодар) - 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)



1:0 - Харькин (Юлбарисов, Воронин) - 13:02

1:1 - Жиляков (Милюков, Гурьев) - 28:02 ГБ

2:1 - Бархаткин (Ахметвалиев) - 41:45

3:1 - Щанкин (Юлбарисов, Воронин) - 42:10

4:1 - Щанкин (Юлбарисов) - 45:39



Вратари: Нечвиенко - Полошков

Броски: 30 – 31

Штраф: 12 – 0

Вторая встреча также завершилась победой рудничан - 3:2. Победитель определился на последней минуте третьего периода.

Счёт был открыт на второй минуте, заброшенную шайбу в актив записал нападающий Степан Штефан, реализовав численный перевес. «Иртыш» отыгрался на пятой минуте третьего периода. Гол забил защитник Кирилл Путилов. Спустя пять минут «черно-белые» вновь вышли вперёд. Ворота гостей поразил нападающий Оскар Юлбарисов. Чуть менее чем через три минуты форвард гостей Данила Марушев сравнял счет. За 57 секунд до сирены «Горняк» вновь вышел вперёд усилиями нападающего Владислава Власова, тем самым поставив точку в матче.



"Горняк" – "Иртыш" 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)

1:0 – 01:24 – Сошников (Штефан, Москалев) ГБ

1:1 – 44:58 – Путилов (Самойлов, Волгин) ГБ

2:1 – 50:06 – Юлбарисов (Щанкин)

2:2 – 53:01 – Марушев (Жиляков, Самойлов)

3:2 – 59:03 – Власов (Ахметвалиев, Бархаткин

Вратари: Нечвиенко - Микушин

Броски: 34 – 32

Штраф: 4 – 4





После двух встреч тренеры команд прокомментировали прошедшие матчи.

- Провели две разных игры по содержанию. Вчера у нас мало что получалось, можно сказать, игру проиграли за 3-4 минуты в конце третьего периода, когда пропустили голы. Была минутная растерянность, рассеянность, которая привела к пропущенным голам, - поделился главный тренер ХК «Иртыш» Сергей МИРОШНИЧЕНКО. - Сегодня команда лучше играла, больше было моментов. В первом периоде, в третьем периоде были моменты, но мы их не реализовали. По команде тоже тяжело сейчас что-то говорить, потому что много игроков, что сейчас у нас находятся, в прошлом году играли в 3-4 звеньях в своих командах, у них не было столько игрового времени, как сейчас, и они пока не могут перестроиться на роль лидеров. От лидеров мы ждем большего, потому что за все игры, что мы сыграли, мы забили один гол пять на пять, все остальные мы забили в большинстве. В сегодняшней игре было достаточно моментов, где мы должны были забивать, но где-то хладнокровие, где-то мастерство наших игроков нас подвело. Не хватает нашей команде мастерства и не хватает стабильной игры - что в защите, что в нападении.

Главный тренер ХК «Горняк» Сергей НЕВСТРУЕВ в целом остался доволен проведенными встречами, но также указал на недостаток опыта некоторых своих игроков.

- Ребят поздравил, поблагодарил, хорошие такие две игры, которые мы выиграли. Что касается игр вчера, то мы имели преимущество в первом периоде, немножко во второй период просели, потому что слишком много удалялись. Поэтому команда соперника выровняла игру, сравняли счет. Но в третьем периоде добавили движения, заставили соперника хорошо биться, забили хорошие голы в начале периода и довели игру до победы. Хотя могли забить больше, но не позволил соперник. Но самое главное - сами не пропустили, - рассказал он. - Сегодня была очень равная игра. Немного злую шутку с нами сыграл очень быстрый гол - выдохнули, расслабились, хотя предупреждал, что у соперника есть мастеровитые ребята, которые могут повести за собой, они и забили нам 2 гола. Такая равная бойцовская игра, соперник сегодня более агрессивно играл, силовой хоккей, такая мужицкая игра, в принципе, без грубости, но все на грани фола. Мы, к сожалению, предоставили им шанс в меньшинстве, пропустили. А потом начались качели. Но очень рад, что выдавили эти моменты на последней минуте, решили матч. Неоднозначно все - две победы, все здорово, но не хватает какой-то целостности. Много молодых ребят, которые во взрослом хоккее свои первые шаги делают. Отсюда в каких-то моментах пропадает хладнокровие, но это приходит с опытом. Мы маленькими, пусть незаметными шажочками движемся вперед, команда строится. Поэтому нужно время, чтобы адаптироваться, чтобы взаимопонимание пришло, взаимодействие. Очень рад, что правильно среагировали на достаточно крупное поражение от «Кулагера», правильно перестроились, разобрали свои моменты, ошибки. Вчера мало их допускали, но сегодня, к сожалению, в какие-то моменты заигрывались от нехватки опыта. Шайба затягивает, начали терять игроков, чем противник и воспользовался.





Турнирная таблица

№ Команда И В В-ОТ В-Б П-Б П-ОТ П Шайб О 1 Torpedo 8 7 1 0 0 0 0 35–11 23 2 Nomad 8 5 2 0 0 0 1 30–14 19 3 Temirtaý 5 4 1 0 0 0 0 20–10 14 4 Qulager 7 3 0 0 1 0 3 23–17 10 5 Arlan 7 2 0 2 0 0 3 19–17 10 6 Gornák 6 3 0 0 0 0 3 16–20 9 7 Beibarys 8 2 0 0 0 2 4 18–27 8 8 Almaty 7 2 0 0 1 0 4 11–19 7 9 Snejnie Barsy 6 2 0 0 0 0 4 16–22 6 10 Ertis 6 2 0 0 0 0 4 10–17 6 11 Altai Torpedo 7 1 0 0 2 1 3 10–23 6 12 Aqtóbe 8 1 0 1 0 1 5 12–25 6 13 Saryarqa 3 1 0 1 0 0 1 5–3 5



