Рудненский «Горняк» 27 октября на домашнем льду победил петропавловский «Кулагер» со счётом 3:2 в основное время и набрал первые баллы в матче регулярного чемпионата Казахстана, сообщает пресс-служба клуба на своей странице ВКонтакте.

Фото с сайта ligasy.kz

Счёт во встрече был открыт в середине первого периода, на 11-й минуте удачным броском отметился капитан «Кулагера» Ильгиз Нуриев. К середине второго периода подопечные Сергея Невструева сумели отыграться и выйти вперёд благодаря голам форвардов Владимира Кротова и Евгения Щанкина. Клуб из Петропавловска сравнял счёт на 48-й минуте, автором заброшенной шайбы стал нападающий Денис Стасюк. На 52-й минуте победу «Горняку» принёс форвард Владислав Власов.

ХК «Горняк» (Рудный) – ХК «Кулагер» (Петропавловск) - 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

0:1 – 10:22 – Нуриев (Хамматов, Гатин)

1:1 – 25:23 – Кротов (Куршук, Юлбарисов) ГБ

2:1 – 33:24 – Щанкин (Юлбарисов, Коптяев)

2:2 – 47:12 – Стасюк (Ахметов, Шерстюков) ГБ

3:2 – 51:37 – Власов (Градусов, Бархаткин)

Вратари: Нечвиенко – Хозяшев

Броски: 40 – 32

Штраф: 10 – 16

Во втором домашнем матче «Горняк» крупно проиграл «Кулагеру». В составе рудненской команды шайбы забросили: Данил Москалёв и Юрий Муравьёв.

Следующие матчи "Горняк" проведет дома, они пройдут 31 октября и 1 ноября. Соперник - ХК «Иртыш».

ХК «Горняк» (Рудный) – ХК «Кулагер» (Петропавловск) - 2:7 (0:3, 1:2, 1:2)

0:1 - Хамматов (Гатин) - 06:00 ГБ

0:2 - Грищенко (Стасюк, Исмагилов) - 09:44

0:3 - Попитич (Первухин, Логинов) - 14:01

1:3 - Москалёв (Лобанов) - 21:30 ГБ+2

1:4 - Нуриев (Хамматов, Шерстюков) - 26:21 ГБ

1:5 - Стасюк (Исмагилов) - 35:33 ГБ

2:5 - Муравьёв (Штефан, Лобанов) - 51:19

2:6 - Стасюк (Исмагилов, Ахметов) - 55:54

2:7 - Исмагилов (Смирнов, Стасюк) - 58:12



Вратари: Акулинин - Хозяшев

Броски: 40 – 42

Штраф: 16 – 28

Турнирная таблица