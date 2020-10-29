«Горняк» одержал первую победу в чемпионате, но потом проиграл с крупным счетом
vk.com/hc_gornyak_kz
Рудненский «Горняк» 27 октября на домашнем льду победил петропавловский «Кулагер» со счётом 3:2 в основное время и набрал первые баллы в матче регулярного чемпионата Казахстана, сообщает пресс-служба клуба на своей странице ВКонтакте.
Фото с сайта ligasy.kz
Счёт во встрече был открыт в середине первого периода, на 11-й минуте удачным броском отметился капитан «Кулагера» Ильгиз Нуриев. К середине второго периода подопечные Сергея Невструева сумели отыграться и выйти вперёд благодаря голам форвардов Владимира Кротова и Евгения Щанкина. Клуб из Петропавловска сравнял счёт на 48-й минуте, автором заброшенной шайбы стал нападающий Денис Стасюк. На 52-й минуте победу «Горняку» принёс форвард Владислав Власов.
ХК «Горняк» (Рудный) – ХК «Кулагер» (Петропавловск) - 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
0:1 – 10:22 – Нуриев (Хамматов, Гатин)
1:1 – 25:23 – Кротов (Куршук, Юлбарисов) ГБ
2:1 – 33:24 – Щанкин (Юлбарисов, Коптяев)
2:2 – 47:12 – Стасюк (Ахметов, Шерстюков) ГБ
3:2 – 51:37 – Власов (Градусов, Бархаткин)
Вратари: Нечвиенко – Хозяшев
Броски: 40 – 32
Штраф: 10 – 16
Во втором домашнем матче «Горняк» крупно проиграл «Кулагеру». В составе рудненской команды шайбы забросили: Данил Москалёв и Юрий Муравьёв.
Следующие матчи "Горняк" проведет дома, они пройдут 31 октября и 1 ноября. Соперник - ХК «Иртыш».
ХК «Горняк» (Рудный) – ХК «Кулагер» (Петропавловск) - 2:7 (0:3, 1:2, 1:2)
0:1 - Хамматов (Гатин) - 06:00 ГБ
0:2 - Грищенко (Стасюк, Исмагилов) - 09:44
0:3 - Попитич (Первухин, Логинов) - 14:01
1:3 - Москалёв (Лобанов) - 21:30 ГБ+2
1:4 - Нуриев (Хамматов, Шерстюков) - 26:21 ГБ
1:5 - Стасюк (Исмагилов) - 35:33 ГБ
2:5 - Муравьёв (Штефан, Лобанов) - 51:19
2:6 - Стасюк (Исмагилов, Ахметов) - 55:54
2:7 - Исмагилов (Смирнов, Стасюк) - 58:12
Вратари: Акулинин - Хозяшев
Броски: 40 – 42
Штраф: 16 – 28
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|В
|В-ОТ
|В-Б
|П-Б
|П-ОТ
|П
|Шайб
|О
|1
|Torpedo
|6
|5
|1
|0
|0
|0
|0
|27–10
|17
|2
|Nomad
|6
|4
|1
|0
|0
|0
|1
|21–8
|14
|3
|Qulager
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|21–13
|10
|4
|Temirtaý
|3
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|11–7
|8
|5
|Arlan
|5
|2
|0
|1
|0
|0
|2
|15–12
|8
|6
|Beibarys
|6
|2
|0
|0
|0
|1
|3
|12–18
|7
|7
|Snejnie Barsy
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|15–17
|6
|8
|Ertis
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|7–10
|6
|9
|Aqtóbe
|6
|1
|0
|1
|0
|1
|3
|11–17
|6
|10
|Altai Torpedo
|5
|1
|0
|0
|0
|1
|3
|7–18
|4
|11
|Gornák
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|9–17
|3
|12
|Saryarqa
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2–0
|3
|13
|Almaty
|5
|0
|0
|0
|1
|0
|4
|6–17
|1
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