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"Кайрат" разгромил "Тобол" и оторвался на 14 очков от "Астаны". Вагнер еще не забил пенальти

Vesti.kz

26 октября 2020, 15:00 |  Спорт

"Кайрат" одержал разгромную победу над "Тоболом" в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото: ФК "Кайрат"©

Встреча в Талгаре завершилась со счетом 4:0 в пользу алматинского клуба. В составе победителей отличились Абат Аймебтов (8-я минута), Гафуржан Суюмбаев (28-я), Небойша Косович (44-я) и Вагнер Лав (67-я).

При этом Вагнер Лав имел возможность оформить дубль, но с 11-метровой отметки не смог обыграть голкипера костанайцев Александра Мокина. 

Благодаря этой победе "Кайрат" закрепил лидерство в таблице, набрав 38 очков и на 14 пунктов оторвавшись от идущей на второй строчке "Астаны". "Тобол" с 23 баллами остался на четвертом месте.