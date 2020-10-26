Президент РК назначил очередные парламентские выборы на 10 января 2021 года. Придете ли вы в этот день на избирательный участок, чтобы проголосовать за одну из политических партий? Да. Принятые изменения в законах сделают мажилис более конкурентным и эффективным.

Да. Только таким способом я смогу повлиять на политику в стране на следующие 5 лет.

Да. Если одна из этих партий разработает программу, которая мне понравится.

Нет. При нынешней системе власти любые выборы - только имитация демократии.

