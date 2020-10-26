ВЕДУТСЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Возможны перебои в работе сайта
Приносим извинения за причиненные неудобства
"Кайрат" разгромил "Тобол" и оторвался на 14 очков от "Астаны". Вагнер еще не забил пенальти
Vesti.kz
"Кайрат" одержал разгромную победу над "Тоболом" в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото: ФК "Кайрат"©
Встреча в Талгаре завершилась со счетом 4:0 в пользу алматинского клуба. В составе победителей отличились Абат Аймебтов (8-я минута), Гафуржан Суюмбаев (28-я), Небойша Косович (44-я) и Вагнер Лав (67-я).
При этом Вагнер Лав имел возможность оформить дубль, но с 11-метровой отметки не смог обыграть голкипера костанайцев Александра Мокина.
Благодаря этой победе "Кайрат" закрепил лидерство в таблице, набрав 38 очков и на 14 пунктов оторвавшись от идущей на второй строчке "Астаны". "Тобол" с 23 баллами остался на четвертом месте.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.