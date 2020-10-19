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Выздоровели: 28 223 (+16) Умерли: 382 (+1)
КВИ в Костанайской области
Заболели: 3 547 (+4: 2 - г. Тобыл, 1 -Житикара, 1 - Костанайский р-н). Выздоровели: 3 052 (+6). Умерли: 21 (+1 с 05.10 по 11.10)
У кого отключат свет на этой неделе в Костанае?
19 октября 2020, 13:05 | ЖКХ
План работ Костанайской горэлектросети с 21 по 22 октября опубликовала служба IKomek на своей странице в Instagram.
Иллюстративное фото pixabay.com
По данным службы, в эти дни отключение электроэнергии коснется абонентов частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
21 октября с 10.00 до 19.00
Частный сектор:
- ул. Алтынсарина, 61-69, 59/1-59/11,
- ул. Фролова, 88-102,
- ул. 5 декабря, 3-27,
- ул. Наримановская, 59-90.
22 октября с 10.00 до 18.00
- магазин "Ласточка",
- магазин "Дастархан",
Частный сектор:
- ул. Чехова, 177/1-177/7, 156-190, 188/1-188/12,
- ул. Рабочая, 119-197, 136/2-136/12,
- ул. 1 Мая, 136-238,
- ул. Козыбаева, 179-195.
Спальный сектор:
- ул. Чехова, 169, 171, 173, 175
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