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У кого отключат свет на этой неделе в Костанае?

19 октября 2020, 13:05 |  ЖКХ

План работ Костанайской горэлектросети с 21 по 22 октября опубликовала служба IKomek на своей странице в Instagram.

Иллюстративное фото pixabay.com

По данным службы, в эти дни отключение электроэнергии коснется абонентов частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

21 октября с 10.00 до 19.00

Частный сектор:

  • ул. Алтынсарина, 61-69, 59/1-59/11,
  • ул. Фролова, 88-102,
  • ул. 5 декабря, 3-27,
  • ул. Наримановская, 59-90.

 

22 октября с 10.00 до 18.00

  • магазин "Ласточка",
  • магазин "Дастархан",

Частный сектор:

  • ул. Чехова, 177/1-177/7, 156-190, 188/1-188/12,
  • ул. Рабочая, 119-197, 136/2-136/12,
  • ул. 1 Мая, 136-238,
  • ул. Козыбаева, 179-195.

Спальный сектор:

  • ул. Чехова, 169, 171, 173, 175