В Казахстане прорабатываются вопросы поэтапного возвращения к традиционной форме обучения. Об этом сообщил премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на депутатский запрос, передает Tengrinews.kz.

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Ранее депутаты мажилиса выступили с критикой в адрес министерств образования и науки и здравоохранения, а также потребовали вернуть традиционное обучение для школьников.

Как ответил глава правительства, внедрение дистанционного обучения также обусловлено тем, что в большинстве регионов имеется высокая переуплотненность школ.

"По данным ВОЗ, дети в возрасте 12 лет и старше играют активную роль в передаче коронавирусной инфекции. По состоянию на 4 октября 2020 года зарегистрировано 136 случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией среди школьников, из них 51 учащийся в дежурных начальных классах и 85 - из числа дистанционно обучающихся", - сообщил Аскар Мамин.

Он отметил, что в текущих условиях на фоне ожидаемого сезона острых респираторных инфекций формирование организованных закрытых коллективов создает высокий риск передачи коронавирусной инфекции, что может привести к ее быстрому распространению среди обучающихся, педагогов и родителей. По данным премьер-министра, в ряде зарубежных странах (в Германии, России, Англии, Польше, Франции, США, Южной Корее, Индии) из-за быстрого распространения коронавируса при очном обучении школы закрываются на карантин.

"Вместе с тем по поручению Главы государства в настоящее время профильными государственными органами прорабатываются вопросы поэтапного послабления и возврата к традиционной очной форме обучения", - добавил премьер-министр.