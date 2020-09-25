Заражение коронавирусом детей произошло в двух регионах Казахстана, сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

По словам Коджахметова, в двух регионах Казахстана - Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях - выявлена коронавирусная инфекция в дежурных классах школ и дежурных группах детских садов.

"Всего заразились 16 детей. Все учебные заведения закрыты, там введен карантин. Все члены семьи, все контактные лица - учителя, дети из других групп и классов - переведены на домашний карантин. По истечении 14 дней с момента каждого выявленного случая во всех этих учебных заведениях и детских учреждениях будет проводиться обработка и будут дополнительно все проверяться на повторные заражения коронавирусной инфекцией", - рассказал Коджахметов.

Из 12 случаев КВИ, зарегистрированных в Северо-казахстанской области, 1 - в детском саду. В восточно-казахстанской области с 1 сентября зарегистрировано 4 случая коронавируса среди школьников.