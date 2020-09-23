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Холодную воду отключат на один день в районе Костанай-2
23 сентября 2020, 16:38 | ЖКХ
Прекращение подачи питьевой воды вызвано аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода на перекрестке улиц Жуковского и Станционной. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".
Иллюстративное фото https://pbs.twimg.com/
Холодную воду отключат 25 сентября, с 09.00 до 23.00, по следующим адресам:
- ул. Белинского от ул. Энгельса до ул. Достык;
- ул. Энгельса от ул. Жуковского до ул 7-й проезд Солнечный;
- ул. 5-й,6-й,7-й проезд Солнечный;
- ул. Некрасова от ул.Энгельса до ул. Достык;
- ул. 1-й,2-й,3-й,4-й,5-й проезд Некрасова;
- ул. Тургенева от ул. Энгельса до ул. Достык;
- ул. 1-й,2-й,3-й,4-й проезд Тургенева;
- ул. Энгельса проезд, от ул. Энгельса до ул. Достык;
- ул. Спартака от ул. Энгельса до ул. Достык
- ул. 1-й,2-й,3-й,4-й,5-й проезд Спартака
- ул. Мира проезд от 1 - й проезд Спартака до ул. Достык
- ул. Крупской от ул. Энгельса до ул. Мира
- ул. Мира от ул. Промышленная до ул. Достык
- ул. 2-я Спортивная от ул. Энгельса до ул. Достык
- ул. Жуковского от ул. Энгельса до ул. Достык
- ул Мирная от ул. Энгельса до ул. Достык
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