Холодную воду отключат на один день в районе Костанай-2

23 сентября 2020, 16:38 |  ЖКХ

Прекращение подачи питьевой воды вызвано аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода на перекрестке улиц Жуковского и Станционной. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".

Иллюстративное фото https://pbs.twimg.com/

Холодную воду отключат 25 сентября, с 09.00 до 23.00, по следующим адресам:

  • ул. Белинского от ул. Энгельса до ул. Достык;
  • ул. Энгельса от ул. Жуковского до ул 7-й проезд Солнечный;
  • ул. 5-й,6-й,7-й проезд Солнечный;
  • ул. Некрасова от ул.Энгельса до ул. Достык;
  • ул. 1-й,2-й,3-й,4-й,5-й проезд Некрасова;
  • ул. Тургенева от ул. Энгельса до ул. Достык;
  • ул. 1-й,2-й,3-й,4-й проезд Тургенева;
  • ул.  Энгельса проезд, от ул. Энгельса до ул. Достык;
  • ул. Спартака от ул. Энгельса до ул. Достык
  • ул. 1-й,2-й,3-й,4-й,5-й проезд Спартака
  • ул. Мира проезд от 1 - й проезд Спартака до ул. Достык
  • ул. Крупской от ул. Энгельса до ул. Мира
  • ул. Мира от ул. Промышленная до ул. Достык
  • ул. 2-я Спортивная от ул. Энгельса до ул. Достык
  • ул. Жуковского от ул. Энгельса до ул. Достык
  • ул Мирная от ул. Энгельса до ул. Достык