Прекращение подачи питьевой воды вызвано аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода на перекрестке улиц Жуковского и Станционной. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщили в пресс-службе ГКП "Костанай-Су".

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Холодную воду отключат 25 сентября, с 09.00 до 23.00, по следующим адресам: