Шымкентский "Ордабасы" одержал победу над костанайским "Тоболом" в перенесенном матче шестого тура казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото: ПФЛК

Встреча прошла на стадионе "Жас Кыран" в Алматы и завершилась со счетом 4:0.

Подопечные Кахабера Цхададзе вышли вперед на 20-й минуте усилиями Рубена Бриджидо. Второй мяч костанайцы пропустили во втором тайме (61-я) после ошибки Романа Муртазаева, который решил сыграть через голкипера. Однако мяч перехватил Жоао Пауоло - легионер "Ордабасы" обыграл голкипера и забил в пустые ворота.

На 88-й минуте Зиги Бадибанга довел счет до крупного, а на третьей компенсированной минуте точку в матче поставил Тохтар Жангылышбай.

Благодаря этой победе "Ордабасы" набрал 13 очков и вышел на третье место, обойдя "Тобол" с "Кайсаром" (по 13) по дополнительным показателям.