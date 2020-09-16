В Минздраве подтвердили резкое увеличение выздоровевших пациентов после коронавирусной пневмонии, объяснив его включением больных, проходивших лечение на дому и амбулаторно, передает Informburo.kz.

Контекст. По данным МВК по нераспространению коронавируса на 14 сентября, в Казахстане было зарегистрировано 6 853 выздоровевших пациентов, которые ранее были госпитализированы с пневмонией. 15 сентября в официальной сводке по пневмонии не было данных о выздоровевших за сутки, при этом общее число выздоровевших выросло сразу почти на 20 тысяч – до 26 335 человек.

Объяснение Минздрава. Увеличение количества выздоровевших пациентов с неидентифицированным диагнозом Covid-19 произошло в связи с тем, что были учтены все "пролеченные и законченные случаи на уровне организаций амбулаторно-поликлинической помощи", а также пациенты, получавшие лечение на дому и в больницах с 1 августа по 13 сентября 2020 года, говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения.

Почему это важно знать. Официальная статистика по Covid-19 и коронавирусной пневмонии уже не в первый раз вызывает вопросы. До сих пор можно наблюдать резкие перепады по суточному приросту больных c пневмонией, что в Минздраве объясняли тем, что "люди ждут понедельника, чтобы обратиться в поликлинику". Недавно расхождения были обнаружены в статданных по Мангистауской области – в управздраве заявили, что в регионе не осталось больных с Covid-19, но это не подтверждалось в официальной сводке.