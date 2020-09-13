Коронавирус в Казахстане:
Заболели: 106 803 (+74 за сутки).
Выздоровели: 100 615 (+97). Умерли: 1 634 (+46 с 31.08 по 06.09)
Случаи пневмонии: 29 581 (+346 за 12.09)
Выздоровевших от пневмонии: 6 823 (+36 за 12.09)
Летальных исходов от пневмонии: 321 (+1 за 12.09)
Коронавирус в Костанайской области:
Заболели: 3 446 (+2 за сутки). Выздоровели: 2 890 (+3). Умерли: 12 (+0 с 31.08 по 06.09)
Случаи пневмонии: 2 951 (по данным на 04.09)
Выздоровевших от пневмонии: 2 919
Летальных исходов от пневмонии: 15
2 случая COVID-19 зарегистрировано за прошедшие сутки в Костанайской области
13 сентября 2020, 14:50 | Коронавирус
Коронавирусная инфекция выявлена у жителей областного центре и Мендыкаринского района.
Иллюстративное фото kfor.com
- Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР, - сообщили в информационном областном штабе. - Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 12 сентября в области выявлено 3446 человек с инфекцией COVID-19, из них 2890 пациентов выздоровело.
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