Коронавирусная инфекция выявлена у жителей областного центре и Мендыкаринского района.

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- Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР, - сообщили в информационном областном штабе. - Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 12 сентября в области выявлено 3446 человек с инфекцией COVID-19, из них 2890 пациентов выздоровело.