За 9 сентября в регионе зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусной инфекцией. В таком количестве пациентов, заболевших COVID-19, регистрируют третий день подряд: 7 и 8 сентября в области было зарегистрировано также по 2 случая.

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- Заболели COVID-19 жители города Костанай и Денисовского района. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР, - сообщили в информационном областном штабе. - Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 9 сентября 2020 года в области выявлено 3440 человек с инфекцией COVID-19, из них 2885 пациентов выздоровело.