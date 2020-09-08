Первая партия вакцины против Covid-19 "Спутник V" выпущена в гражданский оборот, сообщает "Коммерсантъ".

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Поставки препарата в регионы России начнутся в ближайшее время. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация людей начнётся на этой неделе.

"Первая партия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V"), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский оборот. В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы",– сообщили в Минздраве РФ.

Михаил Мурашко ранее пояснял, что под гражданским оборотом на этом этапе подразумевается вакцинация населения из групп риска, в частности, учителей и медиков, которую будут проводить параллельно с пострегистрационными клиническими исследованиями, отмечает ТАСС.

Вакцина от коронавируса будет двух категорий, сообщил завотделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Александр Бутенко. Для вакцинации детей будет разработана облегчённая версия препарата.

"Вакцины будут двух категорий: для взрослых и для детей. Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная (вызовет меньше побочных эффектов. – Авт.)", – сказал Александр Бутенко в интервью Sputnik.

По его словам, в вакцине для детей уменьшат дозировку – это необходимо, так как у детей меньше масса тела и менее развитая иммунная система.

Александр Бутенко рассказал, что в тестовой вакцинации участвуют только люди старше 18 лет, но в итоге препарат должен подходить и для детей. Поэтому, по его словам, после испытаний появится ещё один вариант вакцины – более лёгкий.

11 августа Россия зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". В центре имени Гамалеи сообщали, что вакцинация большей части жителей России может пройти в течение 9-12 месяцев. Ранее прививку сделали вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минпромторга Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин, министр обороны Сергей Шойгу и лидер ЛПДР Владимир Жириновский.