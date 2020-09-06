В Костанайской области зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусной инфекцией

Информацию о заболеваемости КВИ за 5 сентября предоставил областной информационный штаб. Статистику по пневмонии в штабе не сообщают с 27 августа.

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"Заболели COVID-19 жители города Житикара - 2 человека и Аулиекольского района - 1. Все случаи являются местными. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР": - говорится в сообщении.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 5 сентября 2020 года в области выявлен 3 431 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровели 2 877 пациентов.