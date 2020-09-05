В Костанайской области зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусной инфекцией
Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. У одного заболевшего нет клинических проявлений. Данные о заболеваемости пневмонией штаб не предоставляет с 27 августа.
Иллюстративное фото coed.com
"Заболели COVID-19 жители города Костанай - 1 человек, в Аулиекольском и Узункольском районе по 1 случаю заболевания КВИ. Все случаи являются местными. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР", - говорится в сообщении.
Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 4 сентября 2020 года, в области выявлены 3 428 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровелт 2 874 пациента.
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