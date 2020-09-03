4 случая заболевания КВИ выявлены за прошедшие сутки в Костанайской области
Из них 3 в областном центре и еще 1 случай в Сарыкольском районе. Это все данные, которые областной информационный штаб предоставил утром 3 сентября. Статистика заболевших, выздоровевших и умерших от пневмонии в их сообщении опять отсутствует.
Иллюстративное фото golospravda-files.storage.yandexcloud.net
- Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами - боль в горле, температура, слабость, головокружение. Результат ПЦР исследования показал положительный результат, - сообщили в штабе. - Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Всего в регионе зарегистрировано 3 422 подтвержденных случая COVID-19, их них 2 868 пациентов выздоровели.
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