В Костанайской области зарегистрировано 4 случая заражения коронавирусной инфекцией
Данные о заболеваемости КВИ за 1 сентября сообщили сегодня в областном информационном штабе. Информацию о зарегистрированных случаях заболевания пневмонией штаб не предоставляет уже шестой день.
Иллюстративное фото pixabay.com
"Заболели COVID-19 жители города Костанай - 2 человека, г. Лисаковск - 1. В Сарыкольском районе зарегистрирован 1 случай заболевания КВИ. Все случаи являются местными. Пациенты обследованы по самообращению, а также с симптомами боль в горле, температура, слабость, головокружение, учтены по контакту с инфицированными с положительным результатом ПЦР", - говорится в сообщении.
Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 1 сентября 2020 года, в Костанайской области выявлены 3 418 человек с инфекцией COVID-19, из них выздоровели 2 866 пациентов.
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