Коронавирус в Казахстане:

Заболели: 105 872 (+77 за сутки, в т. ч. 18 без симптомов) .

Выздоровели: 96 899 (+602) . Умерли: 1 523 (+108 с 17.08 по 23.08)

Случаи пневмонии: 25 724 (+10 за 31.08)

Выздоровевших от пневмонии: 5 591 (+16 за 31.08)

Летальных исходов от пневмонии: 292 (+2 за 31.08)





Коронавирус в Костанайской области:

Заболели: 3 414 (+6 за сутки, в т. ч. 1 без симптомов) . Выздоровели: 2 849 (+1) . Умерли: 12 (+1 с 17.08 по 23.08)

Случаи пневмонии: 370, в том числе госпитализированы 135 (+2 за 26.08)

Выздоровевших от пневмонии: 364