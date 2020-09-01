Количество заболевших КВИ продолжает снижаться в Костанайской области

1 сентября 2020, 14:54 |  Коронавирус

В Костанайской области зарегистрировано 6 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (по состоянию на 31 августа). Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. Информацию о заболевших пневмонией в штабе не предоставляют пятый день подряд.

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"В городе Костанай зарегистрированы 2 человека с инфекцией COVID-19. Также КВИ выявлена у жителей Узункольского района - 2 случая и Денисовского района - 2 случая", - говорится в сообщении.

Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами - боль в горле, температура, слабость, головокружение. ПЦР-исследование показало положительный результат.

Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Всего в Костанайской области зарегистрировано 3 414 подтвержденных случаев COVID-19. Выздоровели 2 849 пациентов.