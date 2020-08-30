«Мотивы вдохновения» - Выставка рудненской художницы Ларисы Дмитриевой открылась в картинной галерее Костаная

Автор впервые выставляется в областном центре. Для новых поклонников она отобрала 60 картин. В основном это пейзажи, портреты и натюрморты.

Презентация выставки прошла в онлайн-формате. Пока увидеть картины смогли только приглашенные художники Костаная и журналисты. Но сотрудники галереи надеются, что уже во вторник, 1 сентября, посмотреть лично творчество Дмитриевой с соблюдением санитарных норм сможет любой желающий.

- На выставку отбирала работы с 2014 года, пишу картины почти всем: масло, акварель, пастельная графика, иногда гуашь, - рассказала «НГ» Дмитриева. – Обычно выезжаю на пленэр, рисую природу. Но в этом году все поездки пришлось отменить, рисовала в городе. Я очень люблю художников, которые профессионально владеют акварелью, маслом, которые изображают всё душевное, простое, человеческое. Стараюсь рисовать также.

Костанайский художник Георгий СОКОВ так описал свое впечатление о картинах Дмитриевой:

- Общее настроение мажорное, это уже хорошо в наше время. Не зря говорят, что «искусство начинается там, где всё на чуть-чуть». Казалось бы, сюжетно картины очень простые, но настоящее произведение искусства. Отдельно хочу отметить работы с акварелью, они выполнены виртуозно. У нас девушки очень хорошо пишут цветы, при чём все индивидуально. Если смотреть на картины Дмитриевой, мне кажется, человек она открытый, подвержена воздействию эмоций, но умеет их сдерживать.

Лариса Дмитриева пишет картины уже почти 30 лет. Сейчас она не только творит сама, но и обучает молодых художников.

Подробнее о выставке "Мотивы вдохновения" читайте в ближайшем номере "НГ".